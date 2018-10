Fiumi straripano: chiusa la Ss 51 Alemagna nel bellunese

La strada statale 51 "Di Alemagna" è temporaneamente chiusa in località Castellavazzo (dal km 52,000 al km 72,250), in provincia di Belluno, a causa di un allagamento causato dallo straripamento del fiume limitrofo. Il traffico è gestito con indicazioni in loco.

Sempre a causa delle condizioni meteo avverse delle ultime ore, in provincia di Belluno restano chiuse la strada statale 51 "Di Alemagna" in località Pieve di Cadore (dal km 72,500 al km 118,150), la strada statale 52 "Carnica" dal km 64,137 al km 110,200, mentre la strada statale 50 "Del Grappa e del Passo Rolle" è chiusa dal km 39,300 al km 41,620 a Feltre. In provincia di Treviso in località Foscarini è invece chiuso il tratto della strada statale 13 "Pontebbana" dal km 39,200 al km 39,700.

Le squadre e i tecnici Anas (gruppo Fs Italiane) sono incessantemente al lavoro su tutta la rete stradale di competenza per garantire la transitabilità e la sicurezza della circolazione nonché intervenire tempestivamente in caso di necessità. La Sala Situazioni nazionale e le sale operative locali assicurano inoltre il monitoraggio in tempo reale e il coordinamento con le Prefetture, la Protezione Civile e le Autorità competenti. (ANSA).