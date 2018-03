Firmato accordo preliminare sull'autonomia del Veneto. Zaia: "Giornata stra-storica"

E' stato firmato oggi a Palazzo Chigi l'accordo sulla cosiddetta autonomia differenziata tra il Governo, rappresentato dal sottosegretario agli Affari regionali, Gianclaudio Bressa, e le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna.

"È una giornata storica è la prima volta che accade - ha dichiarato il governatore Luca Zaia - Penso che al 70mo anno della costituzione finalmente arriva qualcuno che decide di dare spazio alle autonomie, al regionalismo e quindi autonomia che arriva alle regioni".

"Io credo che l'autonomia diventerà virale ed endemica, oggi è una giornata stra-storica - ricara Zaia - non si torna indietro: abbandonata la spesa storica, sì ai fabbisogni standard, compartecipazione su più aliquote e tributi, autonomia sulle 23 materie previste dalla Costituzione e la creazione della Commissione paritetica che già esiste nelle Province autonome".

"Sono 70 anni che è stata approvata la Costituzione, oggi abbiamo posto una pietra miliare. Abbiamo 5 tavoli già aperti (su sanità, istruzione, ambiente, lavoro, rapporti con l'Europa), il prossimo passaggio consiste nell'aprire i tavoli rimanenti, gli altri 18, - ha spiegato Zaia - e poi chiudere l'intesa che sarà per 10 anni, poi sarà rinnovata e avrà un tagliando all'ottavo anno. Per noi non si torna indietro, a prescindere da maggioranze, grandi intese o piccole intese".

Sull'assenza del premier Gentiloni alla firma, Zaia ha detto che "si è persa una bella occasione ma la firma ha valenza giuridica, non è il momento delle polemiche". "Mi fa piacere il plauso di Berlusconi e delle diverse forze politiche, oggi stiamo dando ad ognuno l'autonomia che spetta; il Veneto ha aperto la strada per se stesso e per tutti coloro che seguiranno", ha concluso Zaia.