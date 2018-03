A Firenze Pantere sabato in campo per la semifinale scudetto

CONEGLIANO - Con la qualificazione ottenuta ieri vincendo per 3-1 gara2 dei quarti di finale a Modena, l'Imoco Volley per la sesta volta in sei stagioni di "vita" del club si è qualificata per la semfinale del campionato di A1.



L'avversaria in uno scontro inedito a livello di "post season" sarà la Savino del Bene Scandicci, che avrà il vantaggio del fattore campo (seconda in regular season, Imoco terza) in questa semifinale al meglio delle cinque partite.



Il programma:

sabato 31 marzo ore 20.30 (Mandela Forum Firenze) gara1

sabato 7 aprile ore 20.30 Palaverde gara2

martedì 10 aprile ore 20.30 (sede da definire) gara3

venerdì 13 aprile ore 20.30 Palaverde gara4 eventuale

mercoledì 18 aprile ore 20.30 (sede da definire) gara5 eventuale



Finora nelle precedenti 5 esperienze in semifinale è andata così:

2012/13 vs Busto Arsizio vittoria 2-1

2013/14 vs Busto Arsizio eliminata 0-2

2014/15 vs Casalmaggiore eliminata 2-3

2015/16 vs Modena vittoria 2-0

2016/17 vs Modena eliminata 0-2



Con Scandicci quest'anno due partite giocate in regular season, una vinta in Toscana per 3-1 e una persa al Palaverde 3-0.