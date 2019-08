Finta principessa ruba gioielli, colpo da un milione e mezzo di euro

Una finta principessa emiratina ha messo a segno una rapina milionaria in una gioielleria di Parigi , sostituendo preziose parure con dadi da brodo. Il valore della merce sottratta è di oltre un milione e mezzo di euro, la rapina è avvenuta in rue Saint-Honoré, nella capitale francese, riporta Lci. Mercoledì sera intorno alle 21, secondo l'emittente, una donna che si è spacciata per principessa proveniente dagli Emirati Arabi Uniti è entrata da 'Ermel' e si è fatta mostrare per oltre un'ora numerose parure.



Diverse di queste sono piaciute alla cliente che ha chiesto di farsele mettere da parte in uno scrigno portagioielli. Quindi la donna ha chiamato il marito scegliendo un punto del negozio che le consentiva di sottrarre se stessa e lo scrigno alla vista della titolare. La rapinatrice avrebbe agito con una complice, una donna che aveva portato con sé.



Prima di chiudere, la commerciante ha sistemato lo scrigno nella cassaforte, dopo aver concordato con la cliente il pagamento dei gioielli per l'indomani. Ma ieri la gioielliera non avendo ricevuto nulla è andata a riaprire lo scrigno per riporre le parure al loro posto. Invece dei gioielli ha trovato quelli che in un primo momento le sono sembrati cioccolatini, ma poi si sono rivelati essere dadi da brodo.