Finissage con arpa e piano

Domenica 25 febbraio alle ore 11 a Palazzo Todesco a Serravalle di Vittorio Veneto si esibiranno due giovani talenti della Scuola di Musica “Arcangelo Corelli”: l'arpista Giada Dal Cin e la giovanissima pianista Chiara Bleve, che accoglieranno in note i visitatori delle sale del sontuoso palazzo nel centro storico di Serravalle, dove è allestita la mostra sensoriale #Proseccoshire, terre di Prosecco Conegliano Valdobbiadene.

L'occasione del finissage della mostra, ad ingresso libero, è un tributo alla musica come elemento che unisce e che celebra un territorio che si appresta a diventare patrimonio Unesco. "Abbiamo sempre cercato di offrire ai visitatori un'esperienza a tutto tondo" ha commentato Anna Carlet, musicista e parte dello staff di #ProseccoShire, che ha continuato "crediamo che ascoltare musica proposta dal vivo nel paesaggio ricreato dalle immagini che compongono la mostra sia un elemento aggiuntivo alla bellezza dell'esposizione".

Ma anche un'opportunità per i giovani di avvicinarsi e riscoprire il paesaggio che li circonda. Per questo all'interno della mostra grande spazio è stato dato ai giovani. Giovani studenti degli istituti Da Collo, Beltrame e Munari che hanno collaborato per l'accoglienza e per le visite guidate (oltre 60 studenti si sono alternati).

Giovani che come nella rassegna Palazzo Todesco in musica suoneranno per i visitatori. Chiara Bleve, 10 anni, vincitrice di numerosi concorsi, gratificata recentemente con il premio Enfant Prodige Laura Palmieri per giovani pianisti nell’ambito dell’ottava edizione del “Concorso Internazionale giovani musicisti Antonio Salieri”, promosso dall’Accademia di musica Salieri di Legnago (VR).

Giada Dal Cin studia arpa presso il conservatorio “Benedetto Marcello” di Venezia con la Prof.ssa Elisabetta Ghebbioni, ed è docente di arpa in varie scuole del territorio (“La Cruna” di Zoppè, “A. Corelli” di Vittorio Veneto (TV) e “Salvador Gandino” di Porcia). In precedenza la rassegna aveva visto la partecipazione del Quartetto barocco Santa Cecilia, con una grande partecipazione di pubblico. L'evento si tiene in collaborazione con l'Associazione Amici della Musica A. Corelli, sorta nel 1873 e ricostituitasi alla fine degli anni '50, nata con lo scopo di promuovere e diffondere la cultura musicale nel Vittoriese e zone limitrofe, e con MP MUSICA Pordenone di Maurizio Poles.