Finisce con l'auto nel canale vicino a casa, muore a 21 anni mentre torna dal lavoro

Un ragazzo di 21 anni di Cartura (Padova) è morto in un incidente stradale avvenuto nel paese in cui risiedeva, poco distante dalla sua abitazione. Per cause al vaglio delle forze dell'ordine, il ragazzo è finito in un canale con l'auto su cui viaggiava. I vigili del fuoco con i sommozzatori hanno imbragato e recuperato con l'autogrù la Volkswagen Polo con all'interno il giovane, di nazionalità ucraina, che era morto nell'impatto come constatato dai sanitari del Suem 118.

La tragedia si è consumata intonro alle 23.30 di ieri, domenica. I sommozzatori hanno scandagliato il canale per escludere la presenza di altre persone all'interno dell'auto. I carabinieri hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente dell'automobilista che stava tornado a casa da lavoro.