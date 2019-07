Fine di un incubo per gli automobilisti a Vittorio Veneto: "Al 99% una seconda corsia per scendere lungo la A27"

VITTORIO VENETO - Potrebbe essere una domenica migliore – rispetto alle ultime tre - per gli automobilisti che transitano a Vittorio Veneto. Perché potrebbe sbloccarsi, in parte, la situazione dei lavori e della viabilità all’altezza della galleria “Monte Baldo”, tra i caselli di Vittorio Nord e Vittorio Sud.

Fino ad ora le auto sono state deviate nella galleria parallela, con i mezzi costretti a procedere con un doppio senso di marcia e con i rallentamenti del caso, legati al fatto che ci sono solo due corsie percorribili, una per “salire” verso Belluno e un’altra per “scendere” verso Conegliano.

Come ha spiegato il sindaco Antonio Miatto, però, al 99% si guadagnerà una terza corsia, che dovrebbe far defluire il traffico in modo più scorrevole lungo la A27, dove nelle ultime tre domeniche si sono formate code chilometriche. Ci dovrebbero essere quindi due corsie per “salire” a Belluno durante la mattinata, e una per transitare in direzione Conegliano.

Situazione che verrebbe poi ribaltata durante il pomeriggio, quando sono in maggioranza le auto che provengono dal bellunese: nelle ore serali di punta, quindi, si potrebbe contare su due corsie di discesa e su una di risalita.

Manca ancora l’ufficialità, ma all’amministrazione vittoriese – questa mattina – è stata data un’ampia garanzia, il 99% citato da Miatto, appunto. Gli automobilisti sperano che il restante 1% non rovini di nuovo il loro ritorno a casa.