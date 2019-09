FINALE VENETO CUP KIDS MOUNTAIN BIKE.

Domani 7 Settembre a Conegliano si svolgerà il 19° Off Track Giovanissimi, gara finale della Veneto Cup Kids di Mountain Bike

Quello del 19° Off Track Giovanissimi di Conegliano è un appuntamento classico per i Kids del Cross Country: ricordiamo che proprio a cura del Conegliano Bike Team si è tenuta la "prova pilota” della Veneto Cup Kids. Allora un esperimento, con l’idea di proporre ai più giovani un qualcosa in più delle manifestazioni promozionali. Facendo partecipare i ragazzi tesserati su un tracciato con qualche spunto appena un po’ più tecnico, con passaggi che accennassero in maniera compatibile con l’età quello che troveranno proseguendo nel cross country. Un progetto che si è sviluppato nel tempo con la collaborazione di tante società di volta in volta organizzatrici e insieme partecipanti, la realizzazione di sempre più impianti permanenti per l’istruzione di base e le gare, la disponibilità di tanti tecnici nelle varie società per seguire ed accompagnare ragazzi e ragazze nel loro percorso.

Il Conegliano Bike Team nella propria pista permanente ha fatto crescere e diventare bravi biker tantissimi giovanissimi. In questo momento i bambini tesserati sono quasi una ventina ed altrettanti circa gli agonisti.

L’impianto che va ad ospitare ancora una volta la prova conclusiva della Veneto Cup Kids è quello in Zona Industriale Campidui a Conegliano, con le sue varianti di percorso tra collinette, ponte con sottopasso, gobbe, parabolica e chiocciola. Il ritrovo e verifiche tessera dalle 13.30 alle 15 è nel Bike Park di via Don Felice Benedetti. Ricco rinfresco dopo gara per tutti i presenti. Le premiazioni verso le ore 16:30 saranno effettuate con la presenza del Vice Sindaco Claudio Toppan.

