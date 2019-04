Filippo Pradella ai mondiali di cross triathlon in Spagna

VITTORIO VENETO - Filippo Pradella torna in gara in una grande rassegna internazionale: il portacolori di Silca Ultralite Vittorio Veneto è stato infatti convocato per il cross triathlon, categoria Junior, all’interno dei Mondiali Multisport che si disputeranno nella città spagnola di Pontevedra dal 27 aprile al 4 maggio.



Il 18enne già campione e medagliato europeo e mondiali negli anni passati sempre nelle specialità della multidisciplina legate alla mountain bike (cross duathlon e cross triathlon) sarà al via della competizione in programma martedì 30 aprile.



L’ennesima gara in maglia nazionale per lo studente della scuola enologica Cerletti di Conegliano, residente a Bagnolo, frazione di San Pietro di Feletto, in provincia di Treviso. A guidarlo in terra spagnola Massimo Galletti (Coordinatore Progetto Cross Triathlon) e Stefano Davite (tecnico Cross Triathlon).



La stagione 2019 per Pradella è iniziata domenica 7 aprile a Cuneo con la prima medaglia nazionale, quella d’argento ottenuta insieme ai compagni di squadra Sofia Tonon, Andrea Mason e Arianna Zanusso, con la staffetta mista 2+2 categoria Junior ai campionati italiani giovanili di duathlon.



Importanti anche i risultati ottenuti nel corso del 2018: il bronzo nel campionato italiano assoluto di triathlon cross e l’oro Junior, il quarto posto ai mondiali di cross triathlon a luglio in Danimarca, il bronzo ai tricolori di triathlon junior, il titolo italiano con la staffetta under 23 maschile nella crono a squadre (con Federico Spinazzè e Federico Pagotto) e l’argento ai campionati europei di cross triathlon Junior in Spagna.



“Come sempre la concorrenza sarà agguerrita – commenta il presidente di Silca Ultralite Vittorio Veneto, Aldo Zanetti – la rassegna è importante, per Filippo si tratta dell’ennesima occasione per farsi valere in una specialità, quella del cross triathlon, dove si sta affermando come uno dei migliori specialisti italiani a livello non solo giovanile ma anche assoluto.



L’anno scorso, in diverse occasioni è stato un po’ sfortunato, con qualche caduta di troppo, altrimenti il bottino di medaglie sarebbe stato ancora più ricco. Sono sicuro che a Pontevedra avrà ancora più grinta e voglia di fare bene. Non resta che fare il tifo per lui”.



Prima di volare in Spagna, Pradella sarà impegnato dal 20 al 25 aprile, a Capoliveri, all’Isola d’Elba, insieme ai compagni di squadra della nazionale.