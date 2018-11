La figlia lancia l'allarme: padre trovato morto in casa. Ucciso dalla cocaina

Un uomo di 56 anni è stato trovato senza vita nella sua abitazione in via Palestro, a Padova. Stando ai rilievi fatti della polizia di Stato sembra che a provocare il decesso sia stata una overdose di cocaina.

A dare l'allarme è stata la figlia della vittima, che abita fuori Padova e che ha detto alla polizia di non sentire il padre da alcuni giorni. Sul posto sono giunti gli agenti insieme ai vigili del fuoco.

In casa c'era l'attuale compagna del cinquantaduenne, che ha aperto la porta in evidente stato confusionale. Sul corpo del defunto non c'erano segni di violenza; con ogni probabilità verrà disposta l'autopsia.