Fiamme divorano la Santarossa Components, distrutta la struttura

PORDENONE - Questa mattina, intorno alle 05.50 circa a Prata di Pordenone i Carabinieri dell’arma del luogo, dipendenti dell’aliquota radiomobile e oltre una decina di squadre dei vigili del fuoco di Pordenone, Venezia e Treviso, coadiuvati da personale dei vigili del fuoco della base Usaf di Aviano, sono intervenuti in Via della Chiesa 111, dove si era sviluppato un incendio che interessava un magazzino (un’area di circa 4.000 mq) in assenza di macchinari in funzione e di operai, adibito a deposito mobili della ditta Santarossa Components s.r.l. affidata a curatore fallimentare.

Le fiamme hanno distrutto completamente la struttura che conteneva mobili in legno. Sono tuttora in corso le opere di spegnimento delle fiamme e lo smassamento dei materiali combusti. Il danno quantificato in circa 200mila euro risulta coperto da polizza assicurativa.

L’intera area e l’immobile sono stati sottoposti a sequestro a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sono in corso accertamenti da parte di personale specializzato dei vigili del fuoco in collaborazione con l’arma dei carabinieri per stabilire le cause dell’incendio. Non si esclude la matrice dolosa.