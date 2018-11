Fiamme da un pneumatico, paura in A4 per una bisarca che ha preso fuoco

L’incendio a una ruota di una bisarca che stava transitando in A4 ha reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Le fiamme sono state spente e il camion è stato messo in sicurezza dai pompieri, accorsi in autostrada tra i caselli di Grisiganno e Vicenza est, in direzione Milano, questa mattina poco dopo le 10.

Il conducente ha accostato sulla corsia di emergenza appena ha notato il fumo. Non ci sono per fortuna stati feriti.