Fiamme ad Harlem, morte 4 bambine

Sei persone, tra cui quattro bambine, sono morte ieri nell'incendio di un appartamento in un complesso residenziale ad Harlem, a New York, apparentemente di origine accidentale. Lo hanno reso noto i vigili del fuoco, spiegando che le fiamme sono divampate intorno all'1.40 del mattino in un appartamento al quinto piano di Fred Samuels Houses sulla Seventh Avenue.

L'intero appartamento al quinto piano era già in fiamme e i pompieri "hanno combattuto duramente per spegnere l'incendio", ha detto il comandante dei pompieri di New York, Daniel Nigro, in una conferenza stampa. "Quando hanno raggiunto le stanze sul retro di questo appartamento, hanno trovato i sei occupanti morti, quattro bambini e due adulti. Il nostro lavoro è salvare vite, e questa volta non abbiamo potuto farlo", ha aggiunto. Secondo diversi media, le bambine avevano tra i 3 e gli 11 anni.

La causa dell'incendio non è stata ancora determinata, ma sembra essere stata casuale. "Mentre il fuoco si stava diffondendo ho sentito i bambini che gridavano”, ha detto un testimone.