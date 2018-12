Festa di Capodanno: le offerte raccolte saranno devolute alle popolazioni del bellunese

MONTEBELLUNA - Un Capodanno di festa e solidarietà. E’ quello organizzato quest’anno dall’amministrazione comunale di Montebelluna che, oltre a promuovere un evento in piazza all’insegna dell’intrattenimento per grandi e piccini, devolverà le offerte raccolte nel corso della manifestazione al fondo per le popolazioni e la copertura dei danni causati dal maltempo promossa dalla Regione Veneto.

Organizzato grazie alla partnership pubblico privata che vede la collaborazione tra il Comune di Montebelluna, GLAM Club eventi e PinUp Pub la serata vedrà il via fin dalle 20.00 con la pista da ghiaccio aperta fino alle 2.00 accessibile gratuitamente dalle 20.00 alle 21.00 per i bambini e ragazzi dai bambini dai 7 ai 15 anni.

Seguirà intrattenimento per giovani e famiglie con street food – alcuni Babbi Natale distribuiranno dolci e caramelli ai più piccoli - , artisti di strada e bar service e l’esibizione del Gruppo musicale "INFINITY AND BEYOND" dai cantieri Musicali, un complesso di ragazzi dai 12 ai 14 anni che suoneranno dal vivo sul palco allestito in piazza.

Il clou della serata vedrà l’animazione by Pin Up pub con il live show della Diapason band – cover band ufficiale di Vasco Rossi e, a seguire, il dj set organizzato da Glam Club. La serata sarà presentata da Carlotta direttamente da Radio Piterpan.

La nottata si conclude con l’after party al Glam club “Papagayo” con bus navetta gratuito disponibile tutta la notte dalla piazza al locale.

Info: 347 9560083 – 393 0357412

ALTRI EVENTI

L’attesa del nuovo anno e il benvenuto al 2019 si contraddistingueranno anche per una serie di altri eventi promossi dal Servizio cultura.

Sabato 29 dicembre - ore 20.45 Palamazzalovo

CONCERTO DI FINE ANNO 2018 a cura dell'Orchestra Legrenzi

Musiche di E. Grieg, G. Rossini, A. Khachaturian, G.Verdi, J. Strauss

Dirige il M° Antonio Pessetto

Ingresso libero

Sabato 5 gennaio 2019 - ore 21.00

Rassegna Echi. GIOVANNI ALLEVI - Unica tappa in Veneto

Palamazzalovo

Prime esecuzioni, sorprendenti ospiti e brani natalizi: il regalo di Giovanni Allevi ai fan. Giovanni Allevi, il compositore italiano più amato nel mondo è pronto a calcare i palchi della penisola, per festeggiare l'incanto del Natale con l'Orchestra Sinfonica Italiana.

Domenica 6 gennaio - ore 15.30

53° CONCERTO DELL'EPIFANIA a cura del Coro e Orchestra Duomo Città di Montebelluna Duomo Montebelluna

Dirige il M° Enrico Giacca

Ingresso libero