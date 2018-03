Ferrovie: in un libro la nuova vita di 450 stazioni

MILANO - Sono più di 450 le stazioni e gli spazi delle Ferrovie dello Stato che non erano più in uso ad aver trovato una nuova vita. Lo racconta il libro 'Stazioni Impresenziate. Un riuso sociale del patrimonio ferroviario' che è stato presentato oggi a Milano a Fa' la cosa giusta!, la fiera del consumo consapevole e degli stili di vita sostenibili.



Il libro raccoglie i casi più virtuosi, circa 90 stazioni o spazi in tutte le regioni italiane escluse Molise e Umbria che sono state dato in comodato d'uso a enti locali, associazioni o fondazioni per progetti che hanno avuto un impatto sociale.



Si va da stazioni date a Carabinieri, polizia municipale o protezione civile, a nuove sedi per le associazioni dopo il terremoto come a Mirandola (Modena). A Trieste la stazione accoglie anche un rifugio per senzatetto, a Reggio Calabria un centro di orientamento per rifugiati e senzatetto.



Nel volume si parla anche della stazione di Vittorio Veneto. Essendo la città sede della battaglia che sancì la vittoria della prima Guerra mondiale, la scelta di ospitare l'associazione Alpini è considerata vincente.



La stazione di Quarona (Vercelli) dal 2005 è stata riconvertita in una biblioteca. E ancora a Ronciglione (Viterbo) ora ospita una appartamento per i genitori di bambini ricoverati.



Nel presentare il volume Ilaria Maggiorotti, responsabile asset immobiliari di Rete Ferroviaria Italiana, ha spiegato che questi progetti creano valore culturale, sociale ed economico per il territorio in cui vengono portate avanti.