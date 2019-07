Ferrero si 'mangia' la Kelsen

Nuova acquisizione per il gruppo Ferrero. Cth, holding belga collegata alla multinazionale dolciaria, ha annunciato oggi la firma di un accordo per acquisire dalla Campbell Soup Company il gruppo danese Kelsen produttore di due note marche di biscotti, Royal Dansk e Kjeldsens, vendute in oltre 100 paesi e con posizioni di leardership, in particolare, in Cina, Hong Kong e Usa.



Kelsen Group con sede in Danimarca, a Nørre Snede, ha generato negli ultimi dodici mesi vendite per circa 157 milioni di dollari. Nella transazione sono inclusi i due siti produttivi di Nørre Snede e Ribe. Con l’acquisizione, che dovrebbe concludersi nell’arco dei prossimi due mesi, la collegata del Gruppo Ferrero incrementerà la sua rilevanza nel mercato premium dei biscotti assortiti.