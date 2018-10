Febbre del Nilo: 211 casi in Veneto, 15 decessi

I casi di febbre del Nilo ufficialmente confermati in Veneto sono complessivamente 211, in aumento dai 197 della scorsa settimana. Di questi, 152 sono casi con sintomatologia leggera, 59 quelli nella più grave forma neuroinvasiva.

Il dato emerge dall'undicesimo bollettino di Sorveglianza sulle Arbovirosi, che contiene uno specifico focus West Nile, diffuso dalla Regione. Dall'inizio del fenomeno i decessi sono passati da 14 a 15, con il decesso di un uomo di 80 anni, di Fratta Polesine (Rovigo), che soffriva di gravi patologie pregresse, condizione rilevata anche nelle altre persone decedute

I tecnici della Regione hanno anche stimato i casi probabili, ma non ancora confermati, che sono 102. Già da due settimane si rileva una diminuzione dell'intensità dell'infezione nell'uomo: in particolare si registra un solo caso grave in più rispetto alla settimana precedente (59 contro 58). Cala anche la circolazione delle zanzare, come testimoniato dalla rete di sorveglianza entomologica attivata con l'Istituto Zooprofilattico delle Venezie.