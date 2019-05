Farage colpito da un milkshake

Nigel Farage ha subito una contestazione a Newcastle, dove si trovava per la campagna elettorale. Il leader del Brexit Party, saldamente in testa ai sondaggi, è stato colpito da un milkshake lanciato da un contestatore. Come riporta la stampa britannica, Farage non l'ha presa bene.

Rivolto agli uomini della sua scorta, il leader anti Ue ha parlato di "fallimento" della sicurezza e si è chiesto "come sia potuto accadere". Dopo l'incidente, Farage è stato portato via dalla scorta, mentre le immagini che circolano sui social media lo ritraggono con l'abito scuro imbrattato di bianco.