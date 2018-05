Famiglia riceve a casa una busta contenente misteriosa polvere, tutti in ospedale

Il Pronto soccorso dell'Ospedale Angelo di Mestre ha gestito la notte scorsa e nella giornata di oggi il caso di una famiglia che ha ricevuto a casa una busta contenente una polvere non identificata che l'ha messa in allarme. La famiglia - marito, moglie e una figlia in età scolare - residente a Marcon (Venezia), si è recata da sola in ospedale ed è stata presa in carico dai sanitari in piena notte.

E' stato applicato il protocollo di decontaminazione, che prevede l'accurato lavaggio delle persone entrate in contatto con la sostanza, l'isolamento in una stanza apposita, l'imbustamento dei capi di vestiario e un periodo di osservazione. I pazienti, dimessi nel primo pomeriggio di oggi, non presentano segni o sintomi che possano far pensare a infezioni o intossicazioni.

I medici del Pronto Soccorso - dotati dei positivi di protezione individuale - seguono il caso insieme agli specialisti infettivologi. La sostanza, tramite il nucleo dedicato dei Vigili del Fuoco, è stati inviata all'Istituto Zooprofilattico di Legnaro (Padova), dove sarà analizzata.