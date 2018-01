Famiglia bloccata in auto dalla neve a -8 gradi

PIANCAVALLO - Bloccati a -8 gradi in auto: è la disavventura vissuta da una famiglia nel giorno di Capodanno. Un giovane di 23 anni, insieme alla moglie, ai tre figli e alla suocera, è rimasto bloccato lungo via Barcis, in Piancavallo.

La neve era troppo alta, e la famiglia aveva imboccato una strada chiusa al traffico: i soccorsi sono arrivati con uno spazzaneve, viste le condizioni della strada.

Ci sono voluti tre viaggi per mettere al sicuro tutti gli occupanti, che sono stati ospitati in un albergo per essere rifocillati e messi al riparo.