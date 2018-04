Falsa testimonianza, condannato il direttore del Cesana Malanotti, Pasquale Bongiorno

VITTORIO VENETO - L’attuale direttore del Cesana Malanotti, Pasquale Bongiorno, è stato condannato a due anni (pena sospesa) e al pagamento di circa 4mila euro per risarcimenti morali.

Era stato accusato del reato di falsa testimonianza: va specificato comunque che la vicenda non riguarda il suo incarico al Cesana, bensì il periodo in cui Bongiorno era dirigente al Pensionato Scarmignan di Merlara, nel padovano, un centro di servizi per anziani.

La sentenza è stata letta al Tribunale di Rovigo: l’amministrazione del Pensionato Scarmignan aveva fatto causa all’ex direttore, e Bongiorno era stato chiamato a deporre davanti al Tribunale di Este.

L’amministrazione aveva però perso la causa, ed era stata condannata a risarcire l’ex direttore. Come riporta la Tribuna, però, in seguito ad indagini della polizia giudiziaria, la Procura ha ritenuto che Bongiorno avesse dichiarato il falso in merito ai fatti su cui era stato interrogato.

Era stato quindi rinviato a giudizio nel 2016. E’ possibile che la difesa però impugni la sentenza.