Fabrizio Moro ed Ermal Meta aprono il Festival Show. Si inizia stasera

Parte a ritmo di musica la calda estate del Triveneto grazie all'allegra brigata di Festivalshow, la kermesse organizzata da Radio Bella & Monella e Birikina, emittenti di spicco del panorama radiofonico del Nord Italia. Questo spettacolo itinerante a ingresso libero, giunto alla diciannovesima edizione, porterà sul palco, insieme a uno scatenato corpo di ballo e all'accompagnamento dell'Orchestra Sinfonica Italiana, i più grandi big della musica nazionale tra cui Annalisa, The Kolors, Irama, Alessio Bernabei e l'ex gruppo Dear Jack, Bianca Atzei, Michele Bravi ed Elodie, Le Vibrazioni, Mario Biondi, Albano, Anna Tatangelo, Thomas, Dolcenera, Shade,Vegas Jones, a cominciare dai vincitori dell'ultimo Festival di Sanremo Fabrizio Moro ed Ermal Meta.

I due talentuosi cantautori, divenuti anche amici inseparabili, hanno conquistato il palco più importante d'Italia e un'ottima postazione all' Eurovision Song Contest con un pezzo forte, struggente e pieno di speranza, un vero "antidoto" alla paura. Fabrizio ed Ermal faranno da apripista, l'8 luglio in Prato della Valle a Padova, alle 8 tappe che toccheranno le più belle piazze e località balneari del Triveneto, per concludersi, il primo settembre, in Piazza Unità, a Trieste.

Ospite del primo appuntamento anche l'attrice internazionale e produttrice Maria Grazia Cucinotta, madrina di Festival Show 2018. Alla conduzione, il fascino mediterraneo e la contagiosa simpatia di Bianca Guaccero, apprezzata attrice di cinema e televisione che raccoglie il testimone di Giorgia Surina.

Sano divertimento, dunque, senza dimenticarsi dell'impegno sociale: questa da sempre l'idea cardine della kermesse ideata da Roberto Zanella che, grazie al sodalizio con la Fondazione Città della Speranza, si occupa di raccogliere fondi a favore di bambini affetti da gravi patologie e, quest'anno, promuove anche l'iniziativa "Salviamo il mare". Questo progetto, ideato da Federico Zecchin, mira a far conoscere il dramma dell'inquinamento marino e a promuovere comportamenti responsabili, soprattutto in riferimento all'utilizzo consapevole della plastica.