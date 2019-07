Fa troppo caldo, allarme climatico dichiarato dalla Regione Veneto

TREVISO – Allerta climatica per oggi dalla Regione a causa delle alte temperature previste. “… sulla base delle previsioni per il giorno venerdì 26/07 – si legge nell’avviso regionale -, allo scopo di informare gli enti destinatari con un congruo anticipo, consultato il Dirigente medico reperibile di turno, si dichiara lo stato di allarme climatico per disagio fisico per il giorno 26/07/2019 per le zone Costiera, Pianeggiante Continentale e Pedemontana”.



Importante sapere che: «Per segnalazioni e informazioni di ambito socio-sanitario è attivo il seguente numero verde 800 462 340 realizzato con la collaborazione del Servizio Telesoccorso e Telecontrollo. Per segnalazioni di eventuali emergenze di Protezione Civile è attivo il numero verde 800 990 009. La presente dichiarazione si intende implicitamente revocata decorso il periodo di validità sopra riportato, salvo eventuali aggiornamenti in caso di peggioramento della situazione”.