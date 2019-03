Fa lavori in una casa, buca un muro e trova più di 500 foto preziose: risolto il mistero dell'autore

Foto di repertorio

VITTORIO VENETO - Potrebbero essere di Alessandro Omboni, un fotografo di Vittorio Veneto attivo dal 1913 al 1924, le oltre 500 lastre fotografiche in vetro alla gelatina di sali d'argento rinvenute in una cavità di un muro di una casa in fase di restauro nella frazione di Ceneda, nel 2003.

L'informazione è stata data oggi nel corso della presentazione di una mostra fotografica che il Comune ha organizzato relativa alle immagini di soggetti in posa, edifici ed opere d'arte della città databili al primo Novecento catturate dalle primitive "pellicole".

Lo storico locale Franco Giuseppe Gobbato sarebbe infatti riuscito a risalire ai possibili proprietari dell'immobile agli inizi del secolo scorso scoprendo che i locali in cui è avvenuta la scoperta appartenevano molto probabilmente allo stesso Omboni, il quale all'epoca operava in società con Arnaldo Marchetti, fotografo cadorino.

Per quanto riguarda le ipotesi sulle ragioni per le quali il materiale fu murato, Gobbato ha detto di ritenere probabile che le lastre "rappresentassero un tesoretto essendo queste solitamente vendute a peso dal fotografo ad aziende che le acquistavano per il valore del vetro e dell'argento".