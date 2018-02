Ex prete pedofilo veneto ucciso dal compagno 18enne

E’ stato trovato morto nella sua abitazione di Medellin, Colombia, Dino Cinel, ex sacerdote originario di Rossano (Vicenza) con residenza a Cittadella (Padova). L’uomo, che aveva 76 anni, era noto alle cronache per essere stato trovato, negli anni Novanta, in possesso di una grande quantità di materiale pedopornografico ed essere stato per questo espulso dalla Chiesa cattolica.

Cinel, dopo aver prestato sacerdozio in Italia e negli Usa e aver insegnato a San Francisco e a New York, era stato travolto da scandali che lo avevano portato ad abbandonare il sacerdozio.

A Medellin, secondo quanto riporta la stampa colombiana, l’uomo viveva con un 18enne, suo compagno. E sarebbe stato proprio questo a uccidere l’ex prete, per poi confessare tutto alla polizia e tentare il suicidio. Pare che il 76enne volesse lasciare il 18enne e i due stessero litigando per questo motivo quando il diverbio è degenerato e il giovane ha compiuto un omicidio di cui si sarebbe poi pentito.

Il ragazzo ha infatti chiamato la polizia per confessare il delitto e quando le forze dell’ordine sono arrivate sul posto il giovane si stava per lanciare dalla finestra dell’appartamento, al sesto piano del palazzo.