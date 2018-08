Ex Carnielli, minoranza: «Quelle idee solo sogni»

VITTORIO VENETO – Definendolo un “blitz agostano”, la minoranza compatta ha chiesto che quel punto – il nuovo accordo pubblico-privato per l’area ex Carnielli a sostituzione del Piruea del 2007 – fosse rinviato alla prossima seduta, permettendole così di approfondire alcuni temi e documenti ricevuti nelle ultime ore. Richiesta bocciata dalla maggioranza e, dopo tre ore di dibattito, è stato approvato il nuovo documento che mette nero su bianco quello che sarà il futuro del sito di via Alighieri.

Consiglio comunale dai toni accesi quello di stamane, sabato. All’ordine del giorno il futuro dell’ex Carnielli, con il nuovo accordo pubblico-privato finalizzato a rendere più appetibile, ad un eventuale acquirente, quell’area. A breve il curatore indirà una nuova asta. Se non andrà in porto, ne seguirà un’altra, poi l’accordo sarà azzerato.

“È la strada ultima per intervenire su questa area – ha sottolineato il sindaco Roberto Tonon – e la curatela ha collaborato con senso etico. Questa è l’ultima possibilità per la bonifica a carico di chi acquista”. Il “bubbone”, così definito dalla maggioranza, cerca una rinascita ambientale e urbana. Le idee non mancano: la maggioranza ha coinvolto alcuni giovani vittoriesi. Marco Dus, capogruppo Pd, ha illustrato quanto emerso per quest’area che accoglierà residenze, spazi commerciali, ma anche luoghi ad uso pubblico come “il bosco”, il grande spazio tra ex Carnielli ed ex Fassina, o la terrazza sul tetto della Carnielli che offrirà uno sguardo sulla città.

Dubbiose le minoranze. “Il compratore – ha chiesto Gianluca Posocco (lista Da Re) – sarà vincolato alle vostre idee o ai contenuti dell’accordo?”, sottolineando come nell’atto si parli solo di volumetrie (che passano da 62.062 metri cubi del vecchio Piruea ai nuovi 25.266), mentre spetterà all’acquirente progettare cosa e come fare. “Sono in imbarazzo – ha aggiunto Adriano Botteon (gruppo misto) -, qui di concreto non vedo nulla”. “Quello che voteremo – ha dichiarato Paolo Santantonio (Fi) – potrà essere il certificato di morte del centro, dal momento che daremo carta bianca a chi acquisterà” con riferimento alla volumetria che sarà dedicata al terziario. “Quando voi amministravate, cosa avete fatto per rivalorizzare il commercio? - ha chiesto Silvia Criscuoli (Pd) -. Il nostro obiettivo è rendere fortemente attrattivo un sito anche a chi viene da fuori, pensando al futuro di Vittorio Veneto fra 10-15 anni”.

Il sindaco ha ribadito che la volumetria commerciale prevista è la stessa del precedente Piruea, circa 25mila metri cubi, mentre la superficie residenziale è stata ridotta da 11mila metri quadrati a 3mila. “Questa è una delega in bianco – ha affermato il leghista Gianantonio Da Re – e voglio anche vedere l’evidenza pubblica nel progetto”. “Sono state cancellate le opere pubbliche - ha incalzato Bruno Fasan (Lega) – e chi mi dice che questo accordo è equo?”

Il dibattito si è acceso anche su chi debba fare la bonifica. Il sindaco ha ribadito che spetterà all’acquirente, secondo il progetto definitivo approvato nel 2010, e prima ci dovrà essere l’avvio della bonifica, poi la trasformazione dell’area. Il compratore dovrà accendere a favore del Comune apposita fidejussione bancaria, e non assicurativa, a garanzia della bonifica. “Il Comune deve inoltre poter dire se il futuro progetto va bene o no visto che l’area, anche se privata, è troppo importante e centrale” ha concluso Dus.