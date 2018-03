Ex carceri, mercoledì si svela il restauro firmato Benetton

TREVISO - Il prossimo 4 aprile apre a Treviso un nuovo spazio per le culture visive del mondo in piazza Duomo. Da antiche carceri asburgiche a laboratorio aperto alle idee, alla conoscenza e all’integrazione in nome dell’Arte.



E’ “Imago Mundi”, il progetto non profit e globale di Luciano Benetton (oltre 25mila artisti da più di 150 Paesi e comunità native di tutto il mondo) che verrà inaugurato alle 18.30 a Treviso alle Gallerie delle Prigioni, interessate da un importante restauro diretto dall’architetto Tobia Scarpa che riconsegna alla città l’antico carcere asburgico come nuovo spazio culturale aperto a tutti.



Le Gallerie delle Prigioni aprono con la mostra ‘Sahara: What is Written Will Remain’, dedicata all’arte della calligrafia e alla sua eredità culturale: in esposizione dal 5 apriel al 20 maggio, 5 collezioni Imago Mundi sul Sahara, mappe, manoscritti e un documentario sulle antiche biblioteche di Timbuctù, in Mali.



Le Gallerie delle Prigioni saranno aperte a tutti, anche con visite guidate gratuite in italiano, inglese, francese. Le prime, nella settimana di apertura, sono in programma da giovedì 5 a domenica 8 aprile, alle 11.

Ci si può iscrivere fin da adesso, mandando una mail a press@imagomundiart.com, specificando la lingua in cui si desidera seguire la visita.