Ex assessore scomparso. L'uomo doveva andare al bar del paese per giocare a carte, non è mai arrivato a destinazione

E’ scomparso domenica pomeriggio l’ex assessore comunale Angelo Dalla Favera. L’uomo, 80enne, è uscito domenica come di consueto per andare a giocare a carte nel bar di Quero Vas, ma non è mai arrivato a destinazione. I familiari hanno contattato le forze dell’ordine e sono scattate subito le ricerche.

Il cellulare dell’80enne risulta essere spento. L’uomo per anni era stato referente dei Lavori Pubblici per il Comune di Quero. Nessuna traccia della sua auto, una Suzuki Jimmy di color bianco targata FG362WG