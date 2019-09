Ex allievo del Maffioli diventa un guru della cucina a Tenerife

CASTELFRANCO - Indiscutibilmente, dall’istituto Maffioli di Castelfranco escono allievi molto prearati e negli ultimi anni è capitato spesso di sentire l’eco dei successi di giovani che grazia a quanto imparato all’alberghieri riescono a mettersi in luce, per talento e competenze anche all’estero: Cristian De Bortoli è uno di questi. Giunto nelle Canarie nel 2003 non ha perso tempo e si è subito distinto diventando un cuoco di primordine ma per quelle strane alchimie che talvolta la vita riserva, è andato oltre diventando un docente certificato di cucina, tra i più richiesti.



Cristian ha sempre voluto ampliare le sue conoscenze e dopo un incidente sportivo (facendo arti marziali) che lo ha costretto all’immobilità ha ripreso in mano in libri: cucina d’avanguardia, cucina molecolare e anche quella vegana non si è fatto mancare nulla ma ciò che più conta ha superato gli esami e si è qualificato come docente. Ora la sua vita a Tenerife si divide tra l’insegnamento, la musica (dal 2006 suona con la band Pornosurfers, facendo anche tournee in giro per l’Europa), le arti marziali e le consulenze per migliorare i locali, un po’ come a “Ristoranti da incubo”.



Un personaggio davvero eclettico che ha saputo mette a frutto i suoi studi reinventandosi una vita tutt’altro che noiosa. Di recente www.vivilecanarie.com gli ha dedicato un ampia intervista, descrivendolo come un personaggio particolarmente noto e apprezzato alle Canarie, una sorta di guru della cucina e pare proprio che alle sue lezioni, nella scuola in cui insegna, siano numerosissimi i giovani che desiderano apprendere tutti i segreti dei fornelli dal celebre chef che “si è fatto le ossa” nei migliori ristoranti dell’arcipelago e che ha studiato a Castelfranco Veneto: l’ennesimo orgoglio per la città del Giorgione e l’istituto Maffioli!