Evira l'ex fidanzato e getta il pene nel wc

Jane Wanjiku, donna kenyana residente a Kinoo dove lavorava come insegnante, è stata da poco arrestata per aver evirato l’ex fidanzato. La donna ha agito probabilmente insieme a due complici, uno dei quali è già stato messo al fresco mentre il secondo risulta ancora latitante. I tre avrebbero rapito l’ex fidanzato di Wanjiku, Paul Kyande, all’interno di una discoteca dopo averlo reso inoffensivo mettendo della droga nel suo bicchiere. In seguito al rapimento la donna con l’aiuto dei complici avrebbe sfigurato la vittima versandogli dell’acido sugli occhi ed evirandolo, gettando poi il pene nel wc.

Il signor Kyande è ora ricoverato al Kenyatta National Hospital. I medici informano che le sue condizioni sono gravi e non sanno ancora se riusciranno a porre rimedio al crudele gesto dell’ex fidanzata. Come riferito da alcuni agenti ai giornali locali la criminale è stata rintracciata e arrestata, insieme a uno dei due complici, mentre stava per effettuare un colloquio di lavoro in un resort sotto falso nome.

Edoardo Lavina