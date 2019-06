Evaso in Uruguay il superboss della droga Rocco Morabito

Rocco Morabito è evaso insieme ad altri tre detenuti dal carcere 'Central' di Montevideo, dove era rinchiuso. Lo riporta il sito del quotidiano 'El Observator'. Il ministero dell'Interno uruguayano ha riferito che i quattro evasi sono fuggiti nelle prime ore di lunedì attraverso i tetti dell'edificio.

I quattro sono poi entrati in una casa vicina e hanno rubato del denaro dall'abitazione. Gli altri tre evasi sono Leonardo Abel Sinopoli Azcoaga, Matias Sebastian Acosta Gonzalez e Bruno Ezequiel Diaz.

Morabito, figura di spicco della 'ndrangheta calabrese, era in attesa di estradizione in Italia, dove l'attende una condanna a 30 anni di carcere per traffico di droga. Il boss era stato arrestato in un hotel di lusso di Montevideo nel settembre del 2017, dopo 23 anni di latitanza.