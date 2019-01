Evade dai domiciliare e rimane vittima di un incidente stradale. Trovata in ospedale

Era agli arresti domiciliari, ma è rimasta coinvolta in un incidente stradale: una donna italiana, 55enne, residente a Cerea (Verona), non è stata trovata nella sua abitazione all'abituale controllo dei Carabinieri. Sono così scattate le ricerche dei militari della Compagnia di Legnago.

La donna, rimasta coinvolta in un incidente stradale a Concamarise (Verona), era stata portata in ospedale con lievi lesioni. Successivamente la 55enne è stata accompagnata in caserma e dopo una notte in camera di sicurezza questa mattina si è presentata al Tribunale di Verona per la direttissima.

Il Gip Laura Donati ha convalidato l'arresto e disposto nei suoi confronti della donna la misura dei domiciliari; il processo verrà celebrato il 19 febbraio.