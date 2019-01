In Europa, USA e Australia "alla pari". Un'occasione per i giovani trevigiani

ODERZO - In giro per il mondo vivendo “low cost” con la possibilità di essere ospitati dalle famiglie del luogo. L'iniziativa sarà illustrata venerdì a Oderzo.



WEP, organizzazione internazionale che promuove scambi culturali e linguistici nel mondo, presenterà a Oderzo il programma Au Pair – ragazza alla pari che si svolgerà venerdì 25 gennaio a partire dalle 16:30 presso la sede WEP in Contrada Rossa, 3.



La giornata, gratuita, si rivolge a tutti i giovani tra i 18 e i 30 anni interessati ad una full-immersion all’estero per un periodo di tempo e a costi molto ridotti. Durante questo periodo la ragazza au pair si occuperà dei bambini e svolgerà le faccende di casa in cambio di vitto, alloggio e di un rimborso spese. Un’occasione per potenziare l’apprendimento di una lingua straniera mentre si trasmette la cultura e le tradizioni del proprio paese d’origine



Dal Rapporto Italiani nel Mondo 2017 di Migrantes oltre il 39% dei 124mila italiani partiti per l’estero nel 2016 sono giovani tra i 18 e i 34 anni (circa 9.000 in più rispetto all’anno precedente) con la Lombardia che si attesta al primo posto per partenze, seguita da Veneto, Sicilia, Lazio e Piemonte. Numeri che confermano la tendenza sempre più in crescita dei giovani italiani a caccia di opportunità in giro per il mondo.



Attraverso i programmi WEP, infatti, i ragazzi saranno ospitati da una famiglia del posto per tutto il periodo di soggiorno per permettere un’immersione integrale nella cultura e nello stile di vita del paese. L’au pair viene infatti accolta come un membro della famiglia che si prende cura dei fratelli più piccoli, preparando loro la colazione, accompagnandoli a scuola o aiutandoli a fare i compiti. Un modo per vivere ed esplorare una città straniera con costi molto ridotti.



Nel corso dell’incontro saranno fornite tutte le informazioni necessarie di carattere tecnico e burocratico per scegliere durata, destinazione e partenza. Le destinazioni sono USA, Inghilterra, Australia.