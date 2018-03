Esulta per morte macellaio: vegana sotto accusa

Verrà indagata per "apologia di terrorismo" la donna vegana che aveva gioito su Facebook per la morte di un macellaio nell'attacco terroristico a Trebes. Lo riferisce il sito di Le Figaro, aggiungendo che la donna è sottoposta da ieri sera a custodia cautelare.

"Siete scioccati che un assassino venga ucciso dai terroristi, io no, ho zero compassione per lui, c'è ancora una giustizia", ha scritto la donna su Facebook, commentando l'uccisione di Christian Medves, ucciso durante l'attacco terroristico di venerdì scorso in un supermercato della cittadina francese di Trebes.

La confederazione dei macellai aveva presentato una denuncia contro l'autrice del messaggio, che si professa vegana.