Estirpano bosco per fare vigneto, area sequestrata

I Carabinieri della Stazione Forestale di Verona, su ordine del Gip Marzio Bruno Guidorizzi, hanno proceduto al sequestro preventivo di circa 9000 metri quadrati di terreno agricolo oggetto di movimenti terra ed estirpazione di bosco finalizzati all'impianto di vigneto, in assenza delle necessarie autorizzazioni ambientali.

L'area sequestrata, sita nel comune di Negrar, in Valpolicella, località Piazzo di Prun, ricade in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e idrogeologico. Le indagini del pm Maria Beatrice Zanotti a carico del titolare di un'azienda agricola locale, ipotizzano i reati di illecito paesaggistico e distruzione e/o deturpamento di bellezze naturali.

L'indagine dei Carabinieri Forestali si inserisce in una più ampia azione di monitoraggio del territorio, coordinata con l'Unità Forestale Regionale di Verona, finalizzata al contrasto dei crimini in danno al patrimonio boschivo, bene ambientale insostituibile per la prevenzione dei fenomeni di dissesto idrogeologico.