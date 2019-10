Esplosione in una scuola, crollate le pareti di cartongesso

Una piccola esplosione, con il conseguente crollo di alcune pareti in cartongesso, si è verificata ieri sera in un locale magazzino della scuola "8 Marzo" a Mirano, in provincia di Venezia. L'istituto era vuoto, e vi sono stati solo danni materiali. Lo scoppio, udito anche all'esterno, sarebbe stato provocato da un incendio sviluppatosi, per cause da accertare, all'interno di un armadio-deposito in cui si trovavano anche bombolette di vernice, che sono deflagrate, provocando l'onda d'urto.

Non è escluso che la causa possa avere a che vedere con un'attrezzatura da lavoro lasciata ancora incadescente nell'armadio. Al momento pare si possa trattare di un atto doloso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la struttura. Oggi la scuola dovrebbe riaprire regolarmente.