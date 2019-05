Esplosione a Lione. Macron: "E' un attacco"

"E' un attacco". Il presidente francese Emmanuel Macron descrive così l'esplosione, avvenuta attorno alle 17.30 in rue Victor-Hugo a Lione. Secondo la prefettura del Rhône sarebbero 8 i feriti, che Macron stesso ha definito "vittime", nel corso dell'intervista con il giornalista Hugo Travers trasmessa online.

Secondo l'edizione online del quotidiano Le Progres, a provocare la deflagrazione sarebbe stato un pacco bomba. L'ordigno, collocato in strada nei pressi di una panetteria, sarebbe stato confezionato con chiodi, bulloni e viti. La prefettura per il momento non conferma le informazioni diffuse da Le Progres.

L'area è stata isolata dalle forze dell'ordine e sul posto sono intervenute anche squadre di vigili del fuoco. Secondo le testimonianze raccolte, l'esplosione è stata udita a centinaia di metri di distanza.