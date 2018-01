Esplode batteria iPhone, evacuato negozio Apple. 7 feriti

E’ stato evacuato d’urgenza, in un clima di panico, l’Apple Store di Zurigo, a causa dell’esplosione della batteria di un iPhone. Surriscaldata all’eccesso, la batteria è esplosa nelle mani di un dipendente che la stava rimuovendo dallo smartphone. Nello scoppio, questo è rimasto leggermente briciato e altre sei persone sono state ferite, per fortuna non in maniera grave.

Nessuno è stato portato all’ospedale, ma sul posto sono giunti i Vigili del fuoco e le ambulanze. L’incidente è avvenuto in Bahnhofstrasse, e i circa 50 clienti che si trovavano nel negozio si sono riversati sulla strada.

Da chiarire le cause esatte che hanno provocato lo scoppio.