Esonda l'Avenale, strade chiuse e disagi

CASTELFRANCO – Momenti di paura a Castelfranco Veneto per la piena dell’Avenale che con le piogge si è gonfiato minacciando anche il centro dove si è registrato lo sfioro delle acqua ma senza che per fortuna vi verificasse la temuta esondazione. Viceversa, nel quartiere Bella Venezia l’acqua ha invaso in diversi punti la strada: il Comune ha immediatamente interrotto la circolazione nei due sensi di marcia e la Polizia municipale ha piantonato per ore i luoghi dove l’acqua è tracimata. L’auspicio è che la pioggia si plachi e che tutto torni alla normalità in breve tempo.



Il sindaco Stefano Marcon, che ha seguito costantemente la situazione ci ha fornito un ultimo aggiornamento: “Voglio rassicurare i cittadini che la situazione ora è sotto controllo. Questa mattina la macchina comunale si è subito attivata per monitorare e adottare tutte le misure per arginare il fenomeno. Sul territorio sono intervenute, in primis, la Polizia Locale con il suo Comandante Pina Moffa, poi il settore lavori pubblici e a seguire il Consorzio di Bonifica Piave, i volontari Dell’ANC e quelli degli Alpini. L'acqua era fuoriuscita in alcuni punti di via Bella Venezia, ha invaso la sede stradale che è stata subito chiusa alla circolazione. Non vi sono stati danni né a cose né a persone”.