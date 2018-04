Esce di strada e si schianta contro il palo della luce, 22enne in ospedale

Spaventoso incidente questa mattina intorno alle 8.30. Un ragazzo si 22 anni alla guida di una Citroen C3 è uscito di strada in via Granze a San Pietro Viminario, nel padovano.

Il ragazzo ha probabilmente perso il controllo della vettura a causa dell’asfalto reso sdrucciolevole dal maltempo, e si è schiantato contro un palo della luce, abbattendo. La vettura è andata completamente distrutta e il giovane è rimasto incastrato tra le lamiere.

Sul posto i Vigili del fuoco, la polizia stradale e i sanitari del Suem che hanno soccorso il ragazzo e l’hanno trasferito in ospedale. Il giovane è rimasto ferito, per fortuna non in maniera grave.