Esce di strada, si infilza nel guardrail e muore

Tragico incidente ieri sera, sabato, dopo le 20. Un uomo di 56 anni è morto schiantandosi contro il guardrail e rimanendo infilzato. La vittima, di Colle Santa Lucia, stava percorrendo la regionale 203 ad Alleghe quando, per cause non ancora chiare, ha invaso la corsia opposta e si è schiantato.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno estratto la vittima dalle lamiere e i il personale del Suem. Purtroppo, per l’uomo non c’è stato nulla da fare: trasportato in ospedale, è spirato poco dopo.

Nel sinistro non sono stati coinvolti altri mezzi.