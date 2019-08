Esce di strada e finisce contro un platano: grave autista Savno

VITTORIO VENETO - Incidente quest'oggi a Vittorio Veneto: ad avere la peggio un furgone adibito alla raccolta rifiuti.



L’episodio è accaduto verso mezzogiorno in via Menarè, all’altezza del civico 270, in comune di Vittorio Veneto.



Il furgone è finito fuori strada per cause da accertare e si è schiantato contro un platano. Ferio l’autista Savno.



Sul posto i Vigili del Fuoco di Vittorio Veneto e Conegliano hanno estratto dall’abitacolo il conducente, consegnato al personale sanitario del Suem 118 e ricoverato in ospedale a Conegliano, dove si trova tutt'ora in condizioni gravi ma stabili.



Sul posto, oltre all’ambulanza, l’elisoccorso del 118: ha rilevato il sinistro una pattuglia della Polizia locale.