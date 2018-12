Esce di strada con l'auto, finisce nel canale e muore annegata

Tragico incidente questa mattina, lunedì, a Cavallino Treporti. Una donna di 76 anni è morta uscendo di strada e finendo nel canale con la sua auto. Le cause dell’incidente, in cui non sono stati coinvolti altri mezzi, devono ancora essere chiarite. Non è escluso che l’anziana sia stata colpita da un malore.

Sul luogo dell’incidente, i vigili del fuoco con i sommozzatori, che hanno recuperato la vettura finita sott’acqua, e il personale del Suem.