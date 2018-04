Esce di strada, abbatte un cancello, finisce nel giardino di una casa e si schianta

E’ rimasto miracolosamente illeso il 28enne che ieri mattina all’alba – erano circa le 4.30 – è uscito di strada ed è finito nel giardino di una casa abbattendo il cancello e schiantandosi contro un muretto.

L’incidente è avvenuto a Cervarese Santa Croce, nel padovano, e non è chiaro il motivo per cui il ragazzo ha perso il controllo della vettura.

Sul posto sono giunti i Vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza il luogo e l’auto, e il personale del Suem, che ha soccorso il 28enne. Ingenti i danni all’abitazione e all’auto, ma per fortuna il giovane non si è fatto nulla.