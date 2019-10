Esce di casa per andare a scuola, minorenne cammina per tutta la notte nel bosco

E’ stato trovato questa mattina alle 7, il 17enne scomparso. Il ragazzo era uscito per andare a scuola, dove non si è presentato. L’allarme è stato lanciato ieri dalla famiglia veronese di Sant’Anna D’Alfaedo, quando non ha visto rientrare in casa l’adolescente. A cercare il giovane, il soccorso alpino di Verona e i Vigili del fuoco che hanno perlustrato il bosco della zona di Ceredo, dove il ragazzo era solito passeggiare.

Il 17enne infreddolito e bagnato per la pioggia, ha vagato per tutta la notte nel bosco fino a quando ha deciso di bussare alle porte di un’abitazione, questa mattina. Sul posto sono giunti i carabinieri, i genitori hanno potuto riabbracciarlo subito dopo.