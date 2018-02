Esce di casa per andare al lavoro e sparisce. Da tre giorni si cerca Antonio

PADOVA - E’ uscito venerdì mattina per andare al lavoro, e non è più tornato. E’ in apprensione per Antonio Fabio Marcato, idraulico 52enne, la famiglia dell’uomo, che da tre giorni non ha sue notizie. A lanciare l’allarme su Facebook è il figlio Davide: “Mio papà, Antonio, è scomparso da alcuni giorni. È alto 175 cm, ha 52 anni, di Tezze sul Brenta, è vestito con pantaloni blu/neri, polo nera, giacca blu e scarpe da ginnastica beige. È uscito per lavoro la mattina di Venerdì 2 Febbraio, con un furgone Renault Master bianco ammaccato sulle fiancate, targato EX082XJ, ma non è più tornato”.

“L'ultimo accesso dal telefono risulta venerdì mattina a Padova, dopo di che è stato spento – continua Davide - Grazie ai varchi elettronici, che hanno riconosciuto la targa, il furgone è risultato passare in alcuni comuni tra Padova e Cittadella venerdì sera. Chiedo a chiunque abbia qualsiasi tipo di informazione utile di chiamare prima di tutto il 112 per poter movimentare chi di competenza e poter affermare la veridicitá di tale informazione, e dopo scrivere a me tramite messaggio privato”.