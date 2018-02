Esce dall'A4 e viene fermato per controllo: nel furgone, aveva 88 Kg di droga

PADOVA - Sembrava un furgone come tanti altri, ma gli agenti della squadra mobile di Padova si sono insospettiti e l'hanno seguito fino all'Arcella. Scoprendo che l'autista 34enne nascondeva 88 chili di hashish sotto al pianale. Il furgone proveniva dalla A4 ed è uscito a Padova Ovest; il 34enne, notando una pattuglia della polizia al casello, si e' irrigidito e ha continuato a guidare in maniera fin troppo scrupolosa. Così gli agenti hanno deciso di seguire il mezzo e l'hanno fermato per un controllo in via Guido Reni, dove ha dichiarato di essere arrivato da Verona.

A bordo c'erano casse d'acqua e sacchi di pellet, ma gli agenti si sono accorti che i sacchi erano spagnoli e hanno approfondito la perquisizione. Risultato: sotto a un'intercapedine c'erano 60 chili di hashish, 28 chili di marijuana e 145 grammi di cocaina, per un valore complessivo di circa 100 mila euro. L'uomo, senza fissa dimora con precedenti per ricettazione, e' stato arrestato.