Enweonwu, Battista e Omoruy ai mondiali Under 20

CONEGLIANO - Dopo una serie di collegiali, è stata definita da coach Bellano la rosa della Nazionale Under 20 che da oggi si radunerà al Centro Pavesi a Milano per la preparazione ai Mondiali Under 20 in programma in Messico a luglio.



Per le atlete azzurrine la trasferta in Messico sarà preceduta da una serie di allenamenti e partite amichevoli nella Repubblica Dominicana.



Tra le convocate ben tre ragazze tesserate per Imoco Volley: Terry Enweonwu (foto) che dalla prossima stagione sarà nella rosa della prima squadra delle Pantere, Valeria Battista e Loveth Omoruyi, protagoniste con l’Imoco Volley Pool Piave San Donà alle ultime finali nazionali Under 18 in Calabria.