Entrano al Mercatone Uno per rubare oltre 4mila euro di merce, messi in fuga dall'arrivo dei Carabinieri

SACILE - Tra mezzanotte e le ore 02.30 odierne i carabinieri dell’aliquota radiomobile di Sacile, della stazione di Fontanafredda con la collaborazione di personale delle aliquote radiomobili delle compagnie di Pordenone, Vittorio Veneto e Conegliano sono intervenute al “Mercatone uno” di Sacile, chiuso da diversi mesi in seguito a procedura fallimentare.

Personale della security aveva infatti segnalato la forzatura della porta principale di ingresso; i militari, nel corso del sopralluogo, hanno constatato il taglio dei cavi che alimentano il sistema di allarme e lungo il perimetro esterno la recisione dei cavi interni ai pozzetti dell’Enel. Sono stati constatati movimenti sospetti nel perimetro interno dell’esercizio commerciale, forse gli stessi ladri che desistevano dal proposito criminoso, dileguandosi.

Nei pressi di un cancello carraio posto sul retro sono state infatti trovate 4 biciclette (2 a batterie) ed un ingente quantitativo di biancheria (valore circa 4000 euro) sottratte dal magazzino ed accantonate per essere verosimilmente caricate su un furgone. La refurtiva e’ stata restituita agli aventi diritto.

Sul tetto dell’esercizio commerciale i militari hanno rinvenuto una scala in ferro probabilmente utilizzata dai malviventi. I vigili del fuoco di Pordenone sono intervenuti per la messa in sicurezza dell’impianto elettrico. I carabinieri dell’aliquota operava del norm di sacile hanno avviato le indagini ed eseguito accurati rilievi tecnici.