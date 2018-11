Entra in un bar e spara: 13 morti a Los Angeles

E' di 13 morti il bilancio della sparatoria, avvenuta a Los Angeles, dove un uomo armato ha fatto irruzione al Borderline Bar & Grill, un bar e ristorante di Thousand Oaks, frequentato da molti studenti universitari, uccidendo 12 persone, tra cui un agente di polizia. A precisarlo sono state le autorità locali, rispondendo alle domande dei giornalisti e chiarendo che tra i morti ci sono 11 clienti, un vicesceriffo di 29 anni e l'assalitore, il 28enne Ian David Long, secondo quanto ha riferito lo sceriffo Geoff Dean, citato dalla Cnn.

Long, che si è ucciso sul luogo della strage, era un veterano dei marine, dove aveva servito fra l'agosto 2008 e il marzo 2013. Lo sceriffo ha spiegato che Long era noto alle autorità per una serie di episodi minori, fra cui un incidente stradale e un pestaggio di cui era stato vittima in un bar nel 2015. In aprile la polizia era stata chiamata a casa di Long, dove l'uomo appariva "irato" e "leggermente irrazionale". Gli agenti, ha detto lo sceriffo, avevano chiamato una squadra di specialisti di igiene mentale, che lo avevano vistato ma non avevano ritenuto necessario un ricovero.

"Quando gli agenti sono entrati nel locale, il sospetto era già morto", ha detto lo sceriffo precisando di aver trovato una "scena terrificante, con sangue dappertutto". Riguardo al tipo di armi usate, al momento gli investigatori non hanno trovato un fucile d'assalto ma "solo una pistola". "Ma le cose possono sicuramente cambiare dopo una più accurata perquisizione dell'edificio", ha aggiunto lo sceriffo.

Le prime notizie su quanto stava accadendo sono giunte intorno alle 23.20, le 8.20 di questa mattina in Italia. Quando l'uomo ha aperto il fuoco, i clienti terrorizzati si sono rifugiati sotto i tavoli. Secondo quanto riferito dai testimoni, l'aggressore ha esploso numerosi colpi di arma da fuoco e quindi ha lanciato alcune granate fumogene tra la folla che si trovava all'interno del locale. Il bar preso d'assalto è un locale dedicato alla musica country e ai concerti dal vivo, che ogni mercoledì offre l'ingresso scontato agli studenti per una "country night" tra le 21 e le due del mattino. Il locale si trova a poca distanza dalla California Lutheran University e dalla Pepperdine University.